Cristiano Ronaldo ha trovato l’accordo con il suo nuovo club | giocherà con un ex Napoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Mondiale continua a regalare grandi emozioni. In quella che sarà l’ultima grande competizione (almeno a livello di nazionali) di Messi e, la stella che sta brillando più di tutte è quella di Kylian Mbappé. L’attaccante della Francia ieri si è concesso un’altra prestazione magistrale: doppietta alla Polonia di Piotr Zielinski e qualificazione ai quarti raggiunta con estrema facilità. Il classe ’98 transalpino sale a quota 5 reti in questo Mondiale, in vetta solitaria nella classifica cannonieri. Chi però vorrà vincere il Mondiale più di tutti è sicuramente. L’attaccante portoghese disputerà il suo ultimo torneo in cui avrà gli occhi del mondo su di sé: il suo trasferimento lontano dall’Europa è sempre più vicino.(Photo ...

Commenta per primo Nuovo anno, nuova vita per. Dal 1° gennaio l'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore dell'Al - Nassr, il club degli Emirati Arabi allenato dall'ex Roma Rudi Garcia e che in estate aveva preso David ...Che cosa vi comprereste con 16 milioni al mese E con 23mila euro all'ora Forse non è facile nemmeno quantificare una cifra simile. Forse, se non ti chiamie questi rischiano di diventare seriamente i tuoi guadagni. L'Al - Nassr sarebbe pronto a fare follie per portare nel campionato dell'Arabia Saudita il campione portoghese, tanto da ...Se Cristiano Ronaldo può metaforicamente incarnare una bella ragazza da conquistare, il corteggiatore veste panni che stiamo iniziando a conoscere bene. Il dishdash, il tradizionale abito arabo che ...Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere in Arabia Saudita. NeI giorni scorsi, infatti, il portoghese sarebbe stato tentato da un'offerta faraonica dell'Al-Nassr, squadra di Riyad, capitale dell ...