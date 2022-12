Cristiano Ronaldo all' Al - Nassr? La sorella si lascia sfuggire un indizio clamoroso

Riflettori puntati sul futuro di. Il portoghese, attualmente impegnato ai Mondiali, è infatti senza squadra dopo la separazione del Manchester United e si continua a discutere del suo futuro. L'indiscrezione più ...A seguito del trasferimento diall'Al - Nassr, che costituirà, per il calciatore portoghese, un ingaggio faraonico, che gli permette di diventare l'atleta più pagato al mondo, l'interesse nei confronti della ...Cristiano Ronaldo, stesso discorso per il campione portoghese, un vero trascinatore e leader con un solo obiettivo in mente: riempire la sua bacheca trofei con l’unico tassello mancante, Il Mondiale.(Adnkronos) - Dopo il divorzio, burrascoso, con il Manchester United, Cristiano Ronaldo è pronto per la sua nuova avventura, una volta conclusa, ovviamente, l'esperienza al Mondiale in Qatar con il ...