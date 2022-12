Crimea | Putin torna alla guida dell’auto sul ponte attaccato ad ottobre – Il video

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimirin visita sulche collega la Federazione con lacolpito da un attentato nell’scorso. È quanto mostra untrasmesso oggi 5 dicembre dtv di Mosca Rossiya-24. Nelle immagini si vedere personalmente l’auto che attraversa il, accompagnato dal vice primo ministro Marat Khusnullin, che gli rende conto delle operazioni di riparazione già avvenute e di quelle ancora in corso. Nelsi sentecommentare il percorso e quanto si osserva: «Stiamo percorrendo ilsul lato destro. Il lato sinistro, come ho capito, è a posto, ma ha bisogno di essere completato. Ha sofferto più o meno gli stessi danni, è ...

