Cremonese | quattro amichevoli a dicembre | ci sono Torino e Udinese tra le avversarie

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La, che ormai da una settimana è tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato, ha ufficializzato il programma delledi. Per preparare al meglio la sfida del prossimo 4 gennaio contro la Juventus, gli uomini di Massimiliano Alvini svolgerannotest, il primo dei quali giovedì 8contro il Salsomaggiore. La settimana successiva toccherà al Desensano, mentre le ultime duesaranno dei veri e propri antipasti di Serie A: il 23 trasferta a, il 29 invece a Cremona arriva l’. 8-Salsomaggiore Cremona, campo sportivo “Soldi”, ore 14.30 14-Desenzano Cremona, campo sportivo ...

