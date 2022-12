Cremonese | Alvini ci crede | 'Possiamo salvarci | il gruppo è unito'

La, che ormai da una settimana è tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato, ... gli uomini di Massimilianosvolgeranno quattro test, il primo dei quali giovedì 8 ...Allegri © LaPresseAd attendere i bianconeri ci sarà ladi mister Massimiliano: uno scontro più che fattibile sulla carta, ma ovviamente non da sottovalutare. Anche perché la 'Vecchia ...Il mister grigiorosso ha ricevuto il premio AIA. "Siamo una grande società e faremo di tutto per centrare l'obiettivo che ci siamo posti ...Cristian Buonaiuto potrebbe salutare la Cremonese nella finestra di mercato di gennaio. Stando a TMW, il fantasista, che in Serie A con Alvini ha fin qui collezionato 13 presenze e 2 assist, sarebbe ...