Calciomercato.com

Mbapp potrebbe diventare roba da sceicchi e restare nel triangolo Parigi - Manchester -, ... più probabile che vada fino in fondo consperando di spremere le ultime gocce di carisma e ...Ronaldo, arriva l'Uruguay maè sempre al centro del mercato: Al - Nassr choc, gli offre 1,4 milioni a settimana NON SOLOL'acquisizione delnell'ottobre 2021, attraverso il ... CR7, il Newcastle, la Supercoppa, i Mondiali 2030 e lo 'sport washing': l'Arabia Saudita a gamba tesa sul calcio Il club saudita ha messo sul piatto 200 milioni di euro a stagione a CR7 per un totale di due anni e mezzo di accordo ... vista anche l’operazione Newcastle conclusa dal Public Investment Fund (fondo ...Cristiano Ronaldo is a free agent after leaving Manchester United following the mutual termination of his contract.