Covid | vecchio farmaco potrebbe prevenire contagio da ogni variante | studio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Uneconomico e già disponibile, usato per trattare una malattia del fegato che si chiama colangite biliare primitiva,-19 sbarrando a tutte le varianti del virus Sars-CoV-2 - presenti e future - la porta d'ingresso alle cellule degli organi bersaglio. A proporre una nuova possibilità d'impiego dell'acido ursodesossicolico (Udca), un medicinale fuori brevetto che si assume per bocca, è unopubblicato su 'Nature' da un team di scienziati coordinati da Fotios Sampaziotis del Wellcome-Mrc Cambridge Stem Cell Institute dell'Università di Cambridge e dell'Ospedale di Addenbrooke (Uk), in collaborazione con Ludovic Vallier del Berlin Institute of Health at Charité (Germania). Il lavoro è stato condotto su organoidi (modelli d'organo ...

