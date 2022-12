Covid Toscana | 4 decessi età media 73 anni | oggi 5 dicembre E 594 nuovi contagi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il tasso grezzo di mortalità per-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 303,5 ogni 100 mila residenti. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (373,5 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (355,5 x100.000) e Pistoia (344,5 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (188,2 x100.000). L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 594 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 152 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 442 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'......da tradizione (sospesa soltanto nel 2020 a causa del), i riconoscimenti sono stati assegnati nel corso di una cerimonia che si è tenuta sabato 6 dicembre, presso il Forum Banca Altaa ...“L’attuale contesto economico, determinato dal lungo periodo di emergenza sanitaria epidemiologica da covid-19 e dalla recente impennata dei prezzi delle materie prime e dei costi dell’energia sta ...FIRENZE – In Toscana oggi, 5 dicembre, si registrano 4 nuovi decessi causa Covid: 4 uomini, con un’età media di 73 anni. Sono 594 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in ...