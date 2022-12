Covid | rare e non gravi miocarditi post vaccino nei 12-20enni | lo studio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un “basso tasso di incidenza ed esiti precoci ampiamente favorevoli” per le miopericarditi associate alanti-a mRna negli adolescenti e nei giovani adulti. E’ quanto rilevano gli autori di una revisione sistematica e metanalisi di 23 studi, che ha incluso i dati di 854 pazienti di età compresa tra 12 e 20 anni, i quali hanno presentato un’infiammazione cardiaca. Dal lavoro, pubblicato su ‘Jama Pediatrics’, emergono “risultati rassicuranti”, spiegano gli esperti, “ma è giustificato un follow-up continuativo” di questi pazienti. Gli autori della metanalisi condotta sull’asse Usa-Giappone sono ricercatori del Nationwide Children’s Hospital di Columbus, Ohio, del Teine Keijinkai Hospital e dell’Hokkaido Cardiovascular Hospital di Sapporo, e di altri centri (dall’University of ...

... dalla ricerca emerge - si legge - " Un basso tasso di incidenza ed esiti precoci ampiamente favorevoli per le miopericarditi associate al vaccino anti -a mRna negli adolescenti e nei ...E sono stati inclusi studi osservazionali e serie di casi che descrivono la miopericardite associata al vaccinonei 12 - 20enni (casi in cui vengono riportate caratteristiche cliniche ed esiti ... Covi-19: quando si rovina il matrimonio per colpa della reclusione (Adnkronos) - Un "basso tasso di incidenza ed esiti precoci ampiamente favorevoli" per le miopericarditi associate al vaccino anti-Covid a mRna negli adolescenti e nei giovani adulti. E' quanto rileva ...Che cos'è l'influenza, e come ci si ammala Quanto è lunga l'incubazione, e per quanto si resta contagiosi Domande e risposte ...