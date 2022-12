Covid | Ocse | impatto significativo su salute mentale e fisica dei giovani europei

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La pandemia-19 "ha avuto unsulla vita di pressoché tutta la popolazione, a destare particolari preoccupazioni è ladei milioni di, i cui anni formativi sono stati contrassegnati da interruzioni delle loro attività sociali ed educative. Moltie bambini hanno inoltre ridotto notevolmente il tempo dedicato all'attività, e hanno mostrato un peggioramento delle loro abitudini alimentari, tanto che in alcuni paesi i dati sembrano indicare un aumento del tasso di sovrappeso e di obesità infantili". Lo ha evidenziato un nuovo rapporto dell', l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ...

FiscoOggi

Esiste inoltre un legame tra i risultati nei test standardizzati (test Pisa nei paesi, Invalsi ... ma il programma ideale per recuperare sia le perdite di apprendimento legate al- 19 sia ...... dal Piano europeo per l'economia sociale alla Raccomandazione dell', fino alla Risoluzione ... che avevano messo il focus sull'impatto dato dalla pandemia da- 19 (Report 2020) e sulle azioni ... Africa: il Covid frena la crescita dell’indice entrate/Pil nel 2020 Il servizio sanitario nazionale non funziona più: definanziamento e differenza fra regioni sono le principali ragioni ...AGI - I mercati sono deboli e contrastati in attesa dei Pmi e dei verbali della Fed e della Bce e per le crescenti preoccupazioni sui nuovi focolai di Covid in Cina. Gli occhi degli investitori restan ...