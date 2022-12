(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella settimana fra il 25 novembre e il primo dicembre, rispetto alla precedente, icon sintomi sono aumentati dell'11,1% (845 in più, da 7.613 a 8.458), e inelle terapiesono aumentati del 28% (70 in più, da 250 a 320). Lo indica la Fondazionenel suo monitoraggio indipendente. Nello stesso periodo si osserva anche un aumento dei decessi pari al 9,5% (da 580 a 635, ossia 55 in più, 14 dei quali riferiti a periodi precedenti)

Sky Tg24

In termini assoluti, i posti lettooccupati in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 203 il 10 novembre, sono saliti a 320 il primo dicembre; in area medica, dopo aver raggiunto il ...Gli esperti sanitari, scrive la piattaforma di'Sina', stanno valutando una gestione meno rigida del- 19, data la minore patogenicità della variante Omicron , classificata come una ... Covid, le notizie di oggi. Gimbe, su ricoveri reparti (11,1%) e intensive (28%). LIVE Vaccinazioni anti Covid-19 ancora in calo in Italia, sia nella prima dose (-1,3%) sia nella terza e la quarta (che al momento ha una copertura del 26,9%), mentre sulla quinta non si hanno ancora dati ...Il ministro della Salute ha dichiarato che il governo non introdurrà più l'obbligo vaccinale: "Serve mediare il diritto alla salute con il rispetto delle libertà personali" ...