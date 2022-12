Covid | l' andamendo della pandemia in Abruzzo | nella scorsa settimana registrati altri 14 decessi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L'Aquila - Sono 6801 (di cui 1128 reinfezioni) i casi positivi altra il 26 novembre e il 2 dicembre in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 614161 (di cui 28395 reinfezioni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 14 nuovi casi (di età compresa tra 73 e 98 anni) e sale a 3771. Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 593021 dimessi/guariti (+5729 rispetto a venerdì scorso). Gli attualmente positivi insono 17369 (+1058 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 215 pazienti (+33 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+6 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell’ultimasono stati eseguiti 5040 tamponi ...