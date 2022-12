Covid Italia | Gimbe | aumentano ricoveri +11% e intensive +28%

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Continuano a crescere inei reparti ordinari,, e in terapia intensiva,mentre restano stabili i contagi. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana 25 novembre -1 dicembre, in particolare, nella settimana, icon sintomi sono stati 8.458 contro 7.613 e le persone ricoverate nelle terapie320 conto 250. Salgono anche i decessi, con un aumento del 9,5%, superando così quota 600, con cifre “che non si registravano da metà agosto”, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione. “In questo contesto – dice Cartabellotta – preoccupa che, a fronte dell’aumentata circolazione virale, continuino a diminuire le somministrazioni delle quarte dosi per ...