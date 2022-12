Covid in Campania | aumentano sia i ricoveri in terapia intensiva che in degenza

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCalano i contagi in, complice anche un numero inferiore di test. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 933 i neo positivi alsu 5863 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 17,98%, oggi cala al 15.91%. Un decesso nelle ultime 48 ore; due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedalia 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+3 rispetto a ieri) e a 382 quelli in(+10 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

