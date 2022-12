Covid | Gimbe | “Vaccinazioni in calo | 4ª dose al 26 | 9% Casi stabili ma sottostimati del 50%”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)anti-19 ancora inin Italia,mae ricoveri in aumento. È la fotografia restituita dal monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana dal 25 novembre al primo dicembre. L’immunizzazione è in decremento sia nella prima(-1,3%) sia nella terza e la quarta (che al momento ha una copertura del 26,9%), mentre sulla quinta non si hanno ancora dati ufficiali; le persone non vaccinate nel nostro Pese sono 6,7 milioni. Per quanto riguarda i nuovi vaccinati, nel periodo 25 novembre-primo dicembre sono diminuiti dell’1,3%, dai 1.084 della settimana precedente a 1.070. In controtendenza la fascia d’età fra 5 e 11 anni, che registra un incremento del 3,4% rispetto alla settimana ...

Il numero dei decessi, su 7 giorni, continua a salire con un aumento del 9,5%, ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione presentando il monitoraggio. In Italia sono in calo le vaccinazioni contro il Covid. Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, infatti, sono in diminuzione sia le prime dosi (-1,3%), sia la terza e la quarta, che al momento ha una copertura del 26,9%. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (11,9%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,7%) occupati da pazienti Covid-19. Ancora dati in aumento per i casi di Covid in Liguria: nella settimana +14,4% di positivi, crescono le persone ospedalizzate e anche quelle in terapia intensiva.