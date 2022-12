(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) –acuta,, disturbi cognitivi e di gusto e olfatto. Queste leriscontrate in pazienti con-19, fotografate dallo studio multicentrico ‘Neuro’ patrocinato dalla Società italiana di neurologia (Sin) e presentato in occasione del Congresso nazionale Sin in corso a Milano. L’indagine ha coinvolto 38 reparti di Neurologia italiani, distribuiti nelle varie regioni, con la partecipazione anche di San Marino, e ha reclutato quasi 3.000 pazienti affetti da complicanze, quasi 2.000 dei quali ospedalizzati e un migliaio seguiti a domicilio, nel periodo 1 marzo 2020-30 giugno 2021, con un follow-up dei casi fino al 31 dicembre 2021. “Le complicanze ...

Adnkronos

acuta, ictus, disturbi cognitivi e di gusto e olfatto. Queste le principali conseguenze neurologiche riscontrate in pazienti con- 19, fotografate dallo studio multicentrico '...C'è il rischio dell'insorgenza di unaepatica. La situazione sarebbe delicata e la ... Negli ultimi tempi è stato ricoverato varie volte, ha avuto anche il, ma è sempre riuscito a ... Covid, encefalopatia e ictus principali conseguenze neurologiche (Adnkronos) - Encefalopatia acuta, ictus, disturbi cognitivi e di gusto e olfatto. Queste le principali conseguenze neurologiche riscontrate in pazienti con Covid-19, fotografate dallo studio ...I primi 30 giorni dalla nascita rappresentano il momento cruciale per la sicurezza, lo sviluppo e la qualità della vita, ancora di più in epoca di bassa natalità ed età materna avanzata di molte gravi ...