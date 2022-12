Covid e influenza tornano a correre | l' allarme dei pediatri Quando ci sarà il picco

(Di lunedì 5 dicembre 2022) I casi di-19ad aumentare e l'è sempre più aggressiva. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe i nuovi ricoveri segnano un +11 per cento rispetto alla settimana scorsa, le terapie intensive sono cresciute del 28 per cento, i decessi del 9,5, oltre 600 morti in una settimana. Secondo il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta inoltre "il numero dei nuovi casi settimanali non è più un indicatore affidabile della circolazione virale, sottostimata almeno del 50%, sia per l'utilizzo diffuso di tamponi fai da te, sia per il mancato testing di persone asintomatiche o paucisintomatiche". A preoccupare è anche l'australiana, chiamata così perché il nuovo ceppo A/H3N2 è stato isolato per la prima volta in Australia. Si tratta di una versione particolarmente aggressiva della ...

Non bastavano le preoccupazioni per il- 19 e l'australiana , che sta spopolando in tutta Italia e anche in anticipo. Dalle pagine del Daily Mail , arriva anche l'allarme per lo streptococco di gruppo A , agente ...... è una curva molto concentrata: in una settimana si ammalano tante persone quante prima' del'... intervistato da Adnkronos, in merito al grande aumento dei casi d'. Il picco invernale, ...L'influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato prima del Covid nel 2019, con una forza propulsiva simile a quella del 2009, con numeri alti anticipati rispetto alla stagione ...Se si escludono gli inverni 2020 e 2021, quando, a fronte dell’incalzare della pandemia da Covid-19, l’influenza sembrava un fenomeno assai rarefatto se non proprio assente - come spiega al Corriere ...