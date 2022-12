Cos’è la “goblin mode” | la parola dell’anno del dizionario Oxford per il mondo post-pandemia

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Se si prova a digitare «» su Google, oltre alle immagini di creature verdastre dai denti luridi e la pelle unta, appariranno anche tante foto di persone comuni, distese sul letto, in tuta, circondate da pacchetti di patatine e snack di ogni tipo. Una manica su e una giù, il telefono in mano. La stanza in disordine. Per ilè la2022, definita come un tipo di «comportamento ostinatamente autoindulgente, pigro, sciatto, avido, che rifiuta le norme e le aspettative sociali». A scegliere la locuzione è stato il 93% degli utenti votanti, che l’ha preferita a “Metaverso” (4% dei voti) e “#IStandWith”. È la prima volta che questo titolo viene assegnato grazie al voto del pubblico, che in questa ...