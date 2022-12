Cosa provoca una foto postata su Instagram

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ci sono troppi film e troppe serie ed in questa offerta over si fatica a dare la giusta rilevanza ai prodotti meritevoli. Nella profluvie netflixiana segnaliamo invece “Il mio nome è vendetta” diretto dall’interessante regista Cosimo Gomez che nasce da un soggetto di Sandrone Dazieri – con Franco Fraternale e Fabio Guaglione – che firma anche con lo stesso Gomez (e Andrea Nobile) la sceneggiatura. In una meravigliosa cornice bolzanina vive una famiglia serena, quella dei Romeo: la diciassettenne volitiva Sofia (Ginevra Francesconi) che gioca ad hockey ha un padre presente ed amorevole, Santo (Alessandro Gassmann), ed una moglie bionda ed avvenente Ingrid (Sinja Dieks). Questo quadretto da trekking montano viene a sconvolgersi per un’innocentesudalla ragazza. Un passato che ritorna e che Santo aveva cancellato ...