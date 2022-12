Toscana Notizie

Sono 594 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 152 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 442 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati che tra ieri e oggi hanno ricevuto esito positivo al tampone per la diagnosi di infezione da. Un dato in calo rispetto ai giorni scorsi in linea con quello regionale. Coronavirus, 594 nuovi casi. Quattro i decessi