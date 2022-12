Cooperative di consumo | qualità e sostenibilità per rispondere alla crisi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Laenergetica, il rincaro delle materie prime e l’inflazione si stanno ripercuotendo sui bilanci di consumatori e imprese,dicomprese. Per non gravare ulteriormente sul carrello della spesa, le organizzazioni afferenti a ConfBergamo stanno mettendo in campo una serie di azioni al fine di abbassare i consumi energetici, contenere i prezzi e rilanciare un’offerta sempre all’insegna dell’alta: dalle promozioni all’azzeramento degli utili, dall’instzione di impianti fotovoltaici all’apertura di nuovi punti vendita. “I consumatori sono in sofferenza – commentano Claudio Merati, vicepresidente della cooperativa il Sole e la Terra di Curno, Angelo Jamoletti della Cooperativa CFL di Treviglio e Santo Consonni della cooperativa Terno Coop di ...

... ma spesso ileccede la produzione solare e costringe quindi a riposare anche sulla ... Le: "Costrette a dire no. Uno tsunami di domande" Rinnovabili sì, ma chi paga Come finanziare ...... per ciascun dipendente, compresi i soci lavoratori delledella piccola pesca, in caso ... la cosiddetta plastic tax e dell'imposta suldelle bevande analcoliche, la "sugar tax".A Vado Ligure e Civitavecchia i primi due esperimenti: col fotovoltaico si servono circa 400 famiglie in completa autonomia. E si risparmia in bolletta ...Presentato il nuovo rapporto di ricerca sulle cooperative mondiali realizzato dall’Alleanza internazionale delle Cooperative con il supporto scientifico di Euricse. World Cooperative Monitor: quello c ...