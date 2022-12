Contrasto alla movida | niente alcolici in strada da mezzanotte | stop alle tre nei locali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutivendita diore 24, divieto di somministrazione al tavolo all’interno deiore 3 evendita di bevande in contenitori in vetro e lattine d. Sono alcune delle misure per disciplinare lacontenute nel regolamento di Polizia e sicurezza urbana del Comune di Napoli. Il provvedimento è oggi all’attenzione del Consiglio comunale. A illustrarlo, l’assessoreSicurezza, Antonio De Iesu. Il provvedimento contiene anche sanzioni accessorie nei confronti di titolari di esercizi pubblici che ”reiteratamente” violano le norme relativevendita dia minori, ...