Comune di Castellaneta | Liquidate le risorse della gelata 2021

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La CIA Agricoltori Italiani Due Mari esprime un plauso per la determina 2173 del 5 dicembre 2022 deldi, con la quale si avvia la procedura di liquidazione delle provvidenze relative alladall’8 al 10 aprilealle imprese agricole. Si evidenzia che la stessa organizzazione ha sollecitato più volte nei mesi scorsi dapprima le due amministrazioni che si sono succedute ed a seguire i dirigenti degli uffici comunali e in ultimo il Commissario Prefettizio il dott. Giuseppe Canale; a tutti è stato chiesto di procedere rapidamente alla liquidazione delle somme già disponibili nelle casse comunali. Tale urgenza era determinata dal momento di crisi che il settore sta attraversando a seguito di congiunture negative. Un grande merito bisogna riconoscerlo al lavoro posto in essere dai tecnici ...

