Commercio | Bankitalia sostiene che è più costoso gestire il contante rispetto alle carte E l’Antitrust accende un faro su Bancomat

(Di lunedì 5 dicembre 2022)che per i commercianti, considerati i costi legati a sicurezza, furti, trasporto e assicurazione, sia più onerosoilche non i pagamenti con le. Ma il mondo delribadisce che per rendere realmente convenienti tutti gli strumenti elettronici andrebbero tagliati costi e commissioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Ma il mondo delribadisce che per rendere realmente convenienti tutti gli strumenti ...effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici - ha detto Fabrizio Balassone dioggi ...Ma il mondo delribadisce che per rendere realmente convenienti tutti gli strumenti ...effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici - ha detto Fabrizio Balassone dioggi ...Bankitalia sostiene che per i commercianti, considerati i costi legati a sicurezza, furti, trasporto e assicurazione, sia più oneroso gestire il contante che non i pagamenti con le carte. Ma il mondo ...Il mondo del commercio ribadisce di non aver nessuna preclusione all ... E a tal proposito fanno l’esempio dei benzinai, dei tabaccai o dei giornalai. E mentre Bankitalia ed esercenti si confrontano, ...