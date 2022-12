Come scegliere l’assicurazione per lo Sci obbligatoria per legge

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è noto, dal 1 gennaio 2022, coloro che praticano lo sci alpino a livello amatoriale, devono essere dotati di un’assicurazione che copra contro eventuali danni che lo sciatore può arrecare involontariamente ad altri mentre effettua le sue discese.La disposizione din. 40 del 28.2.2021 all’articolo 30 così infatti recita: “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”. Coloro che trasgrediscono, rischiano contravvenzioni dai 100 ai 150 euro e il ritiro dello skipass.Questa disposizione, che rientra in un quadro più ampio di norme che interessano il mondo sportivo, è stata erogata al fine di poter rendere più sicura la pratica dello sci alpino: non va dimenticato che solo nel 2020 si sono registrati più di ...

