Come giocavano gli antichi | la palla e il pallone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) di Massimo Arcangeli Antiche romane sportive Con le palle e coi palloni – un passatempo ancora molto comune nella Roma e nell’Italia medievale – ci si divertiva anticamente sia in Grecia che a Roma. Nel particolare (fig. 1) di un mosaico di Piazza Armerina (Villa del Casale, IV sec. d. C.) due giovani donne giocano ain subligar (‘perizoma’, un primitivo bikini) e mamillare (‘reggiseno’), detto anche strophium o fascia (pectoralis). Nel mosaico (fig. 2) le donne sono in tutto dieci. Una di loro, con un ramo di palma in una mano e una corona nell’altra, si appresta a premiare la vincitrice alla sua sinistra (un’altra è già incoronata, e ha pure il suo ramo), altre sono impegnate in varie competizioni sportive (una impugna due piccoli manubri, un’altra sta per lanciare un disco, due stanno correndo). In latino la, calciata in alto o fatta ...