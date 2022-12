Come chiama Elly Schlein | Roncone esplosivo sulla candidata senza curriculum

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Fabrizionon è affatto tenero con il Partito Democratico e con. Il giornalista del Corriere della Sera appare nella lista degli ospiti della puntata del 5 dicembre di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, e spara a zeroex vice-presidente della Regione Emilia-Romagna: “Ho letto ildi- dice pronunciando un paio di volte il cognome in maniera errata e venendo corretto dalla padrona di casa - ed ho capito che la cosa più figa che ha fatto è stata fare la volontaria alla campagna elettorale di Obama. Io penso che l'obiettivo del Partito Democratico sia far uscire Giorgia Meloni da Palazzo Chigi il più rapidamente possibile, non credo ci siano altri obiettivi, un'opposizione seria pensa di mettere in difficoltà il ...