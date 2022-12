Colleferro In casa custodiva 57 panetti di hashish La Polizia di Stato ha arrestato una giovane 20enne del posto

Teleuniverso

S abato scorso era toccato a una ragazza di 26 anni, ieri un'altra tragedia sconvolto la città di, nel sud della provincia di Roma. Un ragazzo poco più che trentenne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione dalle parti di Piazza Italia Sul posto gli uomini del 118 che ...... nonché i loro superiori, l'allora comandante e vice al commissariato di. Gli agenti si ... A far finire tutti nei guai, l'utilizzo di unanormalmente disabitata vicina a quella di un ... Colleferro - In casa aveva sei chili di hascisc, arrestata una ventenne Arrestata una giovane 20enne di Colleferro, gravemente indiziata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ...La pesante sconfitta in casa dell'Academy Ladispoli ha detto tanto in casa Campus ... per gli altri due ci sarebbe il forte interesse del Colleferro e di mister Stefano Scaricamazza. Il mister ex ...