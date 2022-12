Cnn | Cina ha istituito oltre 100 stazioni di polizia all’estero

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un'esclusiva della Cnn afferma che Pechino hapiù di 100 cosiddettediall'estero, in tutto il mondo, "per monitorare e in alcuni casi rimpatriare cittadini cinesi che vivono all'estero", utilizzando accordi di sicurezza bilaterali stipulati con paesi in Europa e Africa per ottenere una presenza capillare a livello internazionale. Lo sostiene un'inchiesta condivisa esclusivamente con il canale tv americano.Gli attivisti per i diritti umani Safeguard Defenders, con sede a Madrid, affermano di aver trovato prove che lagestiva 48diaggiuntive all'estero. In precedenza il gruppo aveva rivelato l'esistenza di 54di questo tipo a settembre. "La nuova versione - soprannominata 'Patrol and Persuade' - si concentra ...