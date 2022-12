La Gazzetta dello Sport

Milano -1 - 3 (21 - 25, 25 - 22, 22 - 25, 21 - 25)conquista i 3 punti e la seconda vittoria di fila in campionato, raggiungendo al quarto posto Verona a quota 17, con vista sul secondo posto di Modena (a quota 20), in attesa del recupero ...L'ultimo sussulto lo regala l'Allianz portandosi sul 23 - 21 manon si scompone ea segno gli ultimi due punti per il 25 - 21. Civitanova mette in salvo la Coppa e aggancia Verona 3' di lettura 05/12/2022 - Sono 136 le famiglie civitanovesi che riceveranno il rimborso sulla spesa che hanno sostenuto per consentire ai loro figli di frequentare i centri estivi. La somma stanziat ...In carriera: Yuki Ishikawa – 8 punti ai 1900 (Allianz Milano); Simone Anzani – 1 attacco vincente ai 1500, 2 muri vincenti ai 700, Aleksandar Nikolov – 2 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova). (mi-lor ...