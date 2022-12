Ci hanno Traviati | che orrore Verdi coi frustini sadomaso

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ci mancava solo Giuseppein versione Lgbt ed arcobaleno. Questa volta, protagonista dell’opera politicamente corretta è il regista Luca Baracchini, che ha “rimodellato” La Traviata del grandein una sorta di spettacolo transgender. Violetta Valery vive nel dubbio della sua identità di genere, specchiandosi costantemente e non riconoscendosi nel proprio sesso. Accanto a lei, tutti gli altri personaggi sono vestiti e truccati da drag queen. Il tutto culminato con il coro di zingarelle e mattadori trasformato in un festino a base di, avance fra uomini e bondage con tanto di maschera con le corna. Insomma, è il tentativo di utilizzare i maestri del passato nella propaganda politica, di catapultarli nella realtà dei nostri giorni, sempre con un colore conforme al mondo del progressismo e della sinistra, quella vera, a ...

