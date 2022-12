Chi sarà l’ottavo eliminato del Grande Fratello Vip 7? I sondaggi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella puntata di lunedì 5 dicembre delVip 7 si assisterà a una nuova eliminazione. Al televoto ci sono Luciano Punzo, Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia: il concorrente meno votatodal programma, a meno che non abbia con sé il biglietto di ritorno, con il quale rientrerebbe subito in gioco. Che cosa dicono ionline a proposito del televotorio, il primo dopo tre puntate? Chi rischia di più l’eliminazione tra Luciano, Patrizia e Micol? Proviamo a capirci di più con le percentuali deidi Forumfree, RealityHouse e del blog Isa&Chia.Vip 7,5 dicembre: i risultati deionline Isul ...

La Repubblica

Giappone e Croazia si sfidano negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar .vince, affronterà la vincente dell'ottavo tra Brasile e Corea del Sud. La nazionale giapponese ...una lotta fino ...... certamente,oggetto di modifiche in Parlamento. A ciò si aggiunge che il prossimo 7 dicembre ... Un bonus assunzione fino a 6.000 euro per i giovani fino a 36 anni, per le donne e per... Bari, torna il Nicolino d'oro: ecco chi sarà premiato nel giorno di san Nicola. "Riconoscimento a chi difende…