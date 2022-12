Chi è Dominik Livakovic | il portiere pararigori ‘eroe’ della Croazia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Classe 1995,Dinamo Zagabria,Livakovi? diventa l’eroeai Mondiali in Qatar. Ha parato tre rigori su quattro nella sfida degli ottavi contro il Giappone e regala i quarti di finale alla squadra di capitan Luka Modric. Grande freddezza di fronte alle esecuzioni dei giocatori nipponici, è stato capace di intuire l’angolo di tiro, parando una volta alla sua sinistra e due volte alla sua destra. Finora aveva giocato 37 partite con la maglia a scacchi bianchi e rossi. L'articolo proviene da Italia Sera.

