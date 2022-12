Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi portano i bambini al villaggio di Natale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La principessadiha scelto di farsi accompagnare daper portare i suoi gemelli di sette anni aldidi. La famiglia reale monegasca è entrata nello spirito natalizio, che come ogni anno vede coinvolti anche i due principini, Jacques e Gabrielle. La moglie del principe Alberto, infatti, ha portato con sé i figli per inaugurare l’annualedi, completo di intrattenimenti per i più piccoli, decorazioni a tema e giostre. A lei si è unita la nipote, figlia della principessa Carolina di. Se i rapporti con la cognata non sembrano essere dei migliori, la situazione sembra del tutto diversa tra ...

