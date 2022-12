Chainsaw Man | l’omaggio a Naruto nel manga e nell’anime

In Marvel's Guardiani della Galassia , per esempio, ha inserito diversi riferimenti a Pac -e nel passato ha lavorato direttamente con Suda51 per Lollipop. Il futuro dell'universo DC è ..."In biblioteca " continua Libardi " abbiamo acquistato al momento i titoli più famosi (tra cui Death Note ,, Akira , Fullmetal alchemist , Lone Wolf & Cub , Girl from the other side e ...Chainsaw Man, One Piece, Naruto e altri anime presi di mira dall'ambigua censura cinese: lo stato non vuole mostrare il sangue, ma fa di peggio.Un'immagine proveniente dalla versione cinese di Chainsaw Man 1x08 diventa virale per la sua colorazione molto particolare.