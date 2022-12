Cervinara Avellino | escrementi in acquasantiere | la denuncia del parroco

(Di lunedì 5 dicembre 2022) commenta Nella chiesa di Sant'Adiutore di, in provincia di, sono stati trovati degliumani nelle. Are l'oltraggio al luogo di culto è stato il ...

commenta Nella chiesa di Sant'Adiutore di, in provincia di, sono stati trovati degli escrementi umani nelle acquasantiere. A denunciare l'oltraggio al luogo di culto è stato il parroco, don Renato Trapani. 'E' un'...Le chiese disempre aperte. Tutte le chiese disono aperte dalla mattina alla sera, anche quando non ci sono funzioni religiose. Una scelta pensata per dare modo ai fedeli di ...Escrementi umani lasciati nelle acquasantiere della chiesa di Sant'Adiutore di Cervinara, in provincia di Avellino. L'oltraggio al luogo di culto, ...Tratto quotidianamente tematiche differenti che ruotano intorno alla politica, alla cronaca e al mondo dello spettacolo. Vorace di tutto ciò che è attualità, con un occhio "storico" rivolto al passato ...