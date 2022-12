C’è stato un nuovo vasto attacco missilistico russo contro le infrastrutture energetiche ucraine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lunedì pomeriggio c’èungrossola rete energetica ucraina: come già successo diverse altre volte nelle scorse settimane, alcuni missili hanno colpito ledi varie città. Ci sono state interruzioni di corrente in

RavennaToday

Il metaverso dell'UE ècreato per promuovere l'iniziativa "Global Gateway", che mira a costruire e sviluppare infrastrutture nelle nazioni in via di sviluppo. Il Metaverso, anch'esso intitolato ...Anche l'ormai ex ad Maurizio Arrivabene dice a verbale: "A me èdetto all'inizio che l'Atalanta e il Sassuolo rientrano tra i club amici". Impegni morali Con l'Atalanta la competizione è in ... L'Unione veterani dello sport di Faenza compie 50 anni e premia gli atleti