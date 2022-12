Caso Juventus | il ministro Abodi | “Probabilmente non rimarrà il solo Ci permetterà di fare pulizia”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ildella“nonil” e questo “cidi“. Così ilper lo Sport e per i giovani Andreacommenta gli ultimi risvolti dell’inchiesta della Procura di Torino, che ha travolto il club bianconero. Ilnon parladi Juve, ma chiede una riforma di tutto il sistema calcio: “Abbiamo bisogno di sapere presto cosa sia successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell’equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo”, ha spiegato. Laè accusata di aver “truccato i bilanci” tramite una contabilità opaca, plusvalenze “artificiali” ...

Leggi Anche 'Così laha truccato i bilanci': tutte le accuse ad Agnelli e ai dirigenti. E John Elkann era 'pienamente a conoscenza dei problemi' Dalle prime informazioni trapelate nella ...Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi a margine dell'evento di presentazione del 'Codice di giustizia sportiva Figc', al Coni tornando sule sull'inchiesta ..."Per quanto riguarda il caso Juventus si tratta di un club che probabilmente non rimarrà il solo. Ci permetterà di fare pulizia", dice Abodi.