Caso Juventus | il ministro Abodi | “Non rimarrà il solo | ci permetterà di fare pulizia”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilriguarda “un club che probabilmente nonil” e questo “probabilmente cidi”. A parlare è ilper lo Sport e i giovani Andreaintervenendo alla presentazione del volume ‘Codice di Giustizia Sportiva Figc’ dell’avvocato della Federcalcio Giancarlo Viglione al Coni. E aggiunge: “Abbiamo bisogno di sapere presto cosa sia successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell’equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo”, ha concluso. SportFace.

Aurelio De Laurentiis ha parlato di calcio, Juve e governo a margine della presentazione del 'Codice di giustizia sportiva Figc'.La Juventus rischia più dell'ammenda o della penalizzazione. Quello che sta emergendo, secondo la norma, può portare all'esclusione del campionato e alla retrocessione".