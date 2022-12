Caso Juve | Malagò | «Giustizia sportiva rapida o perdente»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le parole disul: «I vari mondi delladevono dialogare per arrivare ad un unica sentenza» Giovanniè intervenuto durante la presentazione del codice di ‘Figc’ a cura dell’avvocato Giancarlo Viglione, nel Salone d’Onore del Coni. Il presidente del Coni ha commentato il: «Sul tema dellasiamo al centro dell’attenzione, per merito o demerito di qualcuno, non sta a me dirlo. Noi come Comitato Olimpico siamo un cantiere aperto, la peculiarità e le caratteristiche dellasono la velocità, altrimenti è sempreanche quando emette sentenze ...

Inter eerano le società che si opponevano, poi, dopo il fallimento del progetto Superlega, ci ... in questo, il fallimento del sistema sarebbe stato epocale. Dieci mesi dopo l'addio a Via ...Inter eerano le società che si opponevano, poi, dopo il fallimento del progetto Superlega, ci ... in questo, il fallimento del sistema sarebbe stato epocale. Dieci mesi dopo l'addio a Via ...La Juve vive un momento molto delicato. In queste ore è arrivato un altro attacco durissimo ad Andrea Agnelli.Caso Juve: sotto la lente della Procura l’affare Locatelli. Tutti i dettagli nell’inchiesta che riguarda il club bianconero L’edizione odierna di Repubblica ha svelato come l’operazione ufficializzata ...