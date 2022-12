Casnigo | un giorno di festa con il Dolce Natale

(Di lunedì 5 dicembre 2022). Un “” atteso e condiviso, che unirà in unditutto il paese. Torna giovedì 8 dicembre nel centro dil’evento augurale organizzato da Comune e Commercianti, in collaborazione con Gruppo Alpini, ARCI Circolo Fratellanza, Corpo Musicale Angelo Guerini, Gruppo Peter Pan e Oratorio. Dalle 10 alle 18 l’area centrale fra piazza Caduti, via Umberto i e piazza san Giovanni Battista sarà animata dal mercatino delle associazioni e degli hobbisti, con esposizione di animali delle aziende agricole casnighesi, vere e proprie realtà d’eccellenza nel panorama dei prodotti tipici seriani a chilometri zero. Per i più piccoli atteso anche l’arrivo di Babbo, cui sarà possibile consegnare la letterina. Dalle 14 alle ...

Domenica per tutto ille bancarelle invaderanno il centro , unitamente a giochi in legno per ... Sabato 8 dicembre toccherà al "Dolce Natale" di, dove ad hobbisti ed espositori si ...