Carolina Kostner regina al PalaVela di Torino per ' Cinema on ice'

La 'regina del ghiaccio'guiderà il cast stellare della prima mondiale di 'Cinema on ice', in programma al PalaVela di Torino il 25 febbraio prossimo: uno spettacolo che unirà colonne sonore iconiche a ...Ci sarà anchenel cast della prima mondiale di "Cinema on Ice", lo show che unisce colonne sonore iconiche a performance sul ghiaccio, in programma al Palavela di Torino il 25 febbraio 2023. Oltre ...Tra le stelle nel cast anche Carolina Kostner. L’evento, prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice, promosso dal Centro universitario sportivo torinese ed in collaborazione ...(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Ci sarà anche Carolina Kostner nel cast della prima mondiale di "Cinema on Ice", lo show che unisce colonne sonore iconiche a performance sul ghiaccio, in programma al Palavela ...