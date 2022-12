Carmen Russo | caduta al matrimonio di Francesca Cipriani | il video virale

è caduta ... per la terza volta in pubblico: prima a Bella Mà da Pierluigi Diaco poi al Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini e ora in Chiesa durante il matrimonio di Francesca ...Non c'è due senza tre. Dopo le cadute in televisione, prima a Bella Mà da Pierluigi Diaco e poi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini,è scivolata pure in Chiesa. Più precisamente al matrimonio di Francesca Cipriani , che è stato celebrato a Roma lo scorso 3 dicembre. La famosa ballerina - come potete vedere nel video ...Imprevisto per la ballerina 63enne durante l'entrata in Chiesa della sposa: decisivo l'intervento del marito Enzo Paolo Turchi ...Carmen Russo è caduta al matrimonio di Francesca Cipriani, durante l’ingresso della sposa in chiesa: avrebbe potuto ostacolarle il percorso, ma il marito Enzo Paolo Turci l’ha subito sollevata su. Il ...