Capri | Hollywood | a Placido il premio Master of cinematic art Gala al Mercadante nel segno di Caravaggio

Agenzia ANSA

E' stato assegnato a Michele Placido il premio "Master of Cinematic Art" del 27/o '- The International Film Festival', al via il 26 dicembre. Il riconoscimento, annunciato dal produttore Usa Mark Canton (del Board onorario della manifestazione) sarà consegnato al ...Il dato uscito dal convegno 'Hair&Nail and Anti - Aging' di(lo scorso 6 - 7 maggio) faceva ... sottolinea Anders (che scrive, è bene dirlo, negli anni '50 dopo un passaggio a, dove si ... Michele Placido 'Master of Cinematic art' a Capri, Hollywood E’ stato assegnato a Michele Placido il premio “Master of Cinematic Art” del 27esimo ‘Capri, Hollywood – The International Film Festival’. Il riconoscimento, annunciato dal produttore Usa Mark Canton ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...