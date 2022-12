(Di lunedì 5 dicembre 2022) Quest’oggiAir, la compagnia aerea in più rapida crescita e più eco-sostenibile a livello globale, ha operato il-Abuche collega direttamente il capoluogo partenopeo a una delle metropoli più famose del Medio Oriente. L’inaugurazionenuova rotta rafforza ulteriormente la presenzacompagnia in Medio Oriente e, in particolar modo ad Abu, attualmente raggiungibile anche grazie ai collegamenti dagli aeroporti di Bari e Catania. Lasarà servita da voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono acquistabili sul sito diAir e tramite l’app mobileAir, atterrata per la prima ...

Wizzair, partito il primo volo Napoli - Abu Dhabi Si 'riducono' le distanze tra la città partenopea ... In particolare dall'aeroporto di Napoli, dove la compagnia fa base da luglio 2021, ... Capodichino, primo volo Wizz Air della tratta Napoli-Abu Dhabi - Ildenaro.it Quest'oggi Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più eco-sostenibile a livello globale, ha operato il primo volo della tratta Napoli-Abu Dhabi che collega direttamente il capoluogo par ... Primo volo Wizz Air, oggi, tratta Napoli - Abu Dhabi. Due imbarchi previsti a settimana per la compagnia atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, che oggi può contare su ...