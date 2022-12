Cantanti in gara | Fagnani e Ferragni; vi piace il prossimo Festival di Sanremo?

Ai 22 Big si aggiungeranno i seidi Sanremo Giovani , per un totale di 28 concorrenti in. Sanremo 2023, i nomi dei Big che non ce l'hanno fatta, da Daniele Silvestri ad Antonino All ...Tra lo svelamento dei nomi deiine la conferma delle date dell'evento, che si terrà al teatro Ariston di Sanremo dal 7 all'11 febbraio 2023, i social stanno letteralmente impazzendo. ...Ai 22 Big si aggiungeranno i sei cantanti di Sanremo Giovani, per un totale di 28 concorrenti in gara. Sanremo 2023, i nomi dei Big che non ce l’hanno fatta, da Daniele Silvestri ad Antonino All Music ...“Solo gli ottusi e i morti non cambiano opinione”. E sul come la coerenza spesso sia una chimera, soprattutto nel mondo dello spettacolo e della musica, ci rappano perfino sopra, fregandosene di tutto ...