Cantando sotto la pioggia | è davvero il miglior musical di sempre?

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono passati settant’anni, e il film di Gene Kelly e Stanley Donen è ancora argomento di discussione tra cinefili, critici e appassionati del generelaildi? Quelli dell’American Film Institute così avevano decretato oltre 15 anni fa, mettendolo in cinema alla loro classifica, superando anche un altro capolavoro quale West Side Story o un classico immortale come Il mago di Oz; ma il dibattito è ancora aperto, e probabilmente la sarà. Ma si tratta di un dibattito, per quanto ozioso e inconcludente, che ci offre una perfetta scusa per continuare a parlare di questi film meravigliosi e soprattutto continuare a rivederli, soprattutto quando ci viene dato l’opportunità ...

Il cult Cantando sotto la pioggia, con gli intramontabili Gene Kelly, Donald O'Connor e Debbie Reynolds, torna al cinema in versione restaurata. Ecco le date e i dettagli di un appuntamento imperdibil ...Un film che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. Da lunedì 5 dicembre in sala il restauro in 4K.