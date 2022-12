Canottaggio Giovanile | le Fiamme Gialle vincono gli Italiani di Fondo a Sabaudia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ieri sul lago di Paola asi sono svolti il Campionato Italiano die il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, entrambi sulla distanza di 6000 metri. Lein gara con tre equipaggi societari e tre atleti prestati in altrettanti equipaggi misti, hanno ottenuto una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria Cadetti è stata l’Ammiraglia composta da Cristian Rigoni, Christian Candido, Nicolò Sartori, Riccardo Miccinilli, Michael Panziera, Matteo De Angelis, Thomas Capponi, Riccardo Albione e il timoniere Diego Sandon. Sempre nelle categorie Under 14, questa volta in quella Allievi C femminile, bene Vittoria Cestra e Giulia Paparelli che a bordo di “quattro di coppia” misti con Canottieri Firenze e RYCC Savoia hanno conquistato, ...

