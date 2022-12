Campania | è già sposato ma lo scopre soltanto il giorno delle nozze

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tra le tante sorprese in serbo per lui per ildel suo matrimonio c’era anche quella, inaspettata, di risultare già, da ben otto anni. È l’incredibile storia che arriva da Salerno e che vede protagonista un 39enne che ha scoperto di essere bigamo, proprio quando stava per pronunciare il fatidico “sì” al Comune. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.