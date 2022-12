Camorra | blitz a Napoli contro il clan Mazzarella | arrestata anche la madre del boss

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono almeno una ventina gli indagati raggiunti da misure cautelari notificate dalla polizia in unin corso dalle prime ore del mattino ailnei quartieri di Forcella e della Maddalena. I provvedimenti restrittivi emessi dal gip partenopeo riguardano reati che vanno dall’associazione a delinquere di stampo mafioso, all’estorsione e alla detenzione di armi. Gli indagati sono tutti legati a vario titolo alla cosca. C’èAntonietta Virenti, 64 anni, ladelMichele(figlio del capoVincenzo), tra i destinatari degli arresti in carcere.. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini), il ...

